É já este sábado! Aqui pode ler tudo sobre o novo Dança com as Estrelas

O tão aguardado "Dança com as Estrelas" está prestes a regressar, trazendo consigo a energia contagiante da dança que conquista Portugal. Com a apresentação carismática de Cristina Ferreira e Bruno Cabrerizo, a competição promete uma temporada mais emocionante e disputada do que nunca.

Júri:

O painel de jurados, composto por personalidades como Alexandra Lencastre, Alberto Rodrigues (também conhecido como "Senhor Alberto") e Cifrão, garantirá uma avaliação rigorosa e cheia de glamour a cada apresentação. Ao longo do programa, diversas figuras públicas formarão pares com talentosos dançarinos profissionais, proporcionando espetáculos deslumbrantes em palco.

Concorrentes:

ANA GUIOMAR

Ana Guiomar evidencia-se como uma das atrizes mais talentosas e versáteis da sua geração. Iniciou a sua carreira aos 14 anos e envolve-se em diversos projetos. Além do universo artístico, Ana Guiomar nutre uma paixão pela culinária, enfrentando com entusiasmo desafios diversos, inclusive a participação no palco do programa ‘Dança com as Estrelas’.

BERNARDO SOUSA

Bernardo Sousa, piloto de ralis, alcançou renome internacional desde 2008, acumulando vitórias notáveis. Como vencedor da edição "Big Brother Famosos" de 2023, Bernardo Sousa é um exemplar de determinação que agora se lança numa aventura na pista de dança.

ANA MALHOA

Ana Malhoa, ícone incontornável da música e do entretenimento em Portugal, destaca-se como uma artista notavelmente versátil. O seu carisma e talento natural conquistaram o público, levantando a questão: conseguirão os seus passos de dança realizar o mesmo feito?

TIAGO CARREIRA

Foi futebolista até aos vinte anos, mas a paixão pela moda traçou a sua trajetória profissional. Com uma carreira internacional de sucesso, Tiago Carreira também marcou presença na ficção nacional.

LILIANA SANTOS

É uma figura de destaque na televisão portuguesa, com uma trajetória que começou há 19 anos em programas como “Inspetor Max” e “Morangos com Açúcar”. Liliana é uma personalidade cativante, e a sua energia contagiante, aliada a um sorriso irresistível, não passa despercebida. Se a sua destreza na dança for tão graciosa quanto o seu sorriso, tem tudo para conquistar o palco e sair vitoriosa.

LUÍSA OLIVEIRA

Mais conhecida como Luisinha, com apenas 24 anos, iniciou a sua jornada como modelo colaborando com diversas marcas de renome, tanto a nível nacional como internacional. Entre os seus passatempos destacam-se a escrita, a dança e momentos passados com a família e amigos. Um dos seus grandes sonhos é tornar-se apresentadora de televisão.

RAQUEL TILLO

Raquel Tillo, atriz com uma trajetória profissional que a levou de Londres a Nova Iorque, destacou-se em várias produções artísticas. Já deixou a sua marca em Portugal ao participar em elencos de musicais e espetáculos de enorme sucesso. Agora, prepara-se para surpreender os portugueses não apenas com o seu talento dramático, mas também com os seus passos de dança.

O que esperar:

A cada semana, os pares surpreenderão o público com novos ritmos de dança, submetendo-se à análise criteriosa do júri e à votação dos espectadores. O ápice da competição chegará quando as duas duplas menos votadas se enfrentarem no aguardado "frente-a-frente", o duelo final. Nesse momento crucial, a decisão estará nas mãos do público, eliminando o par com menos votos.

Prepare-se para ser cativado por performances apaixonantes, críticas perspicazes do júri e pela emocionante tensão do "frente-a-frente". As celebridades estão prontas para brilhar, e as emoções estarão ao rubro! Não perca a oportunidade de assistir a uma temporada que promete deixar uma marca na história da televisão portuguesa.