Novos detalhes dos concorrentes d’ O Triângulo: «Eu gosto de um bom barraco. Não dispenso nem por nada…»

Faltam poucas horas para a estreia d' O Triângulo e para ficarmos a conhecer os concorrentes do novo Reality show da TVI. É já esta noite, dia 26 de fevereiro, que estreia este formato inovador, com apresentação de Cristina Ferreira. A conta oficial do Instagram d’O Triângulo tem revelado algumas frases ditas pelos concorrentes (ainda desconhecidos) desta primeira edição!

Quem não gosta de uma boa confusão? Se há formato que já nos trouxe variadíssimas situações controversas foram os reality shows e O Triângulo não vai ser exceção. «Eu gosto de um bom barraco. Não dispenso nem por nada», quem o diz é um (ou uma) concorrente que promete agitar a casa.

Já é hábito, parte dos concorrentes querer sobressair e até dar nas vistas. Esta edição não será diferente: «Eu não viajei 1700 quilómetros para ter um papel secundário», quem o diz é um (ou uma) concorrente que garante que a sua grande viagem não será em vão! E de onde virá este concorrente?

Obviamente que não poderia deixar de haver alguma tensão e abertura para possíveis novos pares amorosos dentro da casa. «Sei que intimido os homens porque sou areia demais para o camião deles», revela uma das concorrente ainda incógnita. Será que algum dos homens vai conseguir quebrar o gelo com esta colega?

Não perca a estreia d’ O Triângulo, esta noite após o Jornal Nacional e acompanhe tudo no site oficial, Facebook e Instagram.