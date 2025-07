Última oportunidade: venha viver uma experiência inesquecível com a TVI na Argentina!

Quizz with Balls está prestes a arrancar… e ainda vai a tempo de fazer parte desta experiência única.

O que é o Quizz with Balls?

É muito mais do que um concurso de perguntas e respostas. É um verdadeiro teste à coragem, rapidez de raciocínio e espírito de equipa!

No Quizz with Balls, cada pergunta errada pode literalmente atirar os concorrentes… para fora do jogo!

Prepare-se para momentos de tensão, gargalhadas e muita adrenalina, numa competição onde a cultura geral se cruza com desafios físicos inesperados.

Uma experiência inesquecível... na Argentina!

Sim, leu bem. A gravação do programa vai acontecer na Argentina, numa superprodução internacional que promete surpreender tudo e todos.

Produzido pela Fremantle Portugal, com criação e distribuição da Talpa Studios – responsáveis por alguns dos maiores formatos televisivos do mundo –, este é um programa pensado para quem quer viver algo fora do comum.

Razões para participar:

Para viver uma experiência única e irrepetível

Para testar os seus conhecimentos de forma divertida

Para fortalecer laços com os amigos numa aventura épica

E claro… para ter a oportunidade de ganhar prémios incríveis!

Se tem coragem, gosta de quizzes e está pronto para se superar, o Quizz with Balls é o palco perfeito para si e para a sua equipa.

Como se inscrever?

As inscrições estão mesmo a terminar. Não deixe escapar esta oportunidade de ser protagonista do novo fenómeno da televisão portuguesa.Para se inscrever, basta aceder aqui e preencher o formulário disponível.

Não perca esta oportunidade de ser protagonista do programa que vai marcar a televisão portuguesa!