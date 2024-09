Conheça os concorrentes da nova temporada do «Congela». Bruna Gomes e Rodrigo Paganelli são alguns dos nomes revelados

A nova temporada do «Congela», programa apresentado por Pedro Teixeira, vai ter novos concorrentes. Esta nova edição conta no elenco fixo com nomes como os de Bruna Gomes, Rita Salema, Sofia Grilo, Jorge Guerreiro, Rodrigo Paganelli e Manuel Melo. A gravação já tem data marcada para o início de outubro.

Com Pedro Teixeira a assumir novamente a apresentação, o programa promete manter a fórmula que o celebrizou: um programa divertido e desafiante, onde os participantes têm de permanecer completamente imóveis, mesmo quando enfrentam provocações e situações que testam os seus limites. O objetivo principal é resistir às emoções e manter-se “congelado” o maior tempo possível, o que garante momentos de grande humor e tensão.

A revelação da nova temporada foi feita no passado dia 11 de setembro de 2024, durante a Parada de Estrelas, um evento organizado no Altis Belém, em Lisboa. Durante o evento, Pedro Teixeira revelou em conversa com Maria Cerqueira Gomes a nova edição programa, e os dois, juntamente com Cláudio Ramos, improvisaram uma prova do programa. Veja o momento: