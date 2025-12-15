“Congela” regressa à TVI com nova temporada cheia de tensão, humor e caras bem conhecidas

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
  • Redação TVI
  • Há 13 min
A nova temporada de “Congela” chega à TVI com mais tensão, desafios inesperados e um elenco de luxo. Saiba tudo aqui!

A TVI prepara-se para voltar a pôr os nervos dos famosos à prova com uma nova temporada de “Congela”, o divertido e imprevisível game show de resistência que conquistou o público português.

Neste programa, a regra é simples… mas quase impossível de cumprir: não se mexer. Ao sinal do apresentador - “3, 2, 1… Congela!” - os participantes ficam completamente imóveis, independentemente do que aconteça à sua volta. Rir, reagir ou ceder ao desconforto significa perder.

Um jogo de nervos de aço

Os desafios decorrem numa verdadeira arena de tensão, especialmente desenhada para aumentar o suspense e testar os limites físicos e emocionais dos jogadores. Tudo é pensado ao detalhe para provocar reações inesperadas, desde estímulos surpresa até situações absurdas que desafiam o autocontrolo.

Enquanto isso, noutro espaço, os restantes membros da equipa e o apresentador acompanham tudo em tempo real, comentando e divertindo-se com cada tentativa (bem ou mal-sucedida) de manter a compostura.

O apresentador assume um papel central no jogo: é o único que conhece os desafios e controla totalmente o ritmo da competição, sendo também a sua voz de comando que dá início a cada prova.

Elenco de luxo

Esta nova temporada junta nove participantes bem conhecidos do público, provenientes do mundo da representação, da televisão e da música, prometendo uma mistura explosiva de personalidades:

  • Alexandra Lencastre

  • João Bettencourt

  • Duarte Gomes

  • Ana Guiomar

  • Vasco Pereira Coutinho

  • Filipe Vargas

  • Marco Costa

  • Miguel Azevedo

  • Inês Herédia

Com estilos, sentidos de humor e níveis de autocontrolo muito diferentes, tudo indica que ninguém está a salvo… nem mesmo os mais experientes.

Entre gargalhadas contidas, caretas involuntárias e momentos de pura tensão, “Congela” promete voltar a ser um dos programas mais divertidos da grelha da TVI. Um formato simples, mas altamente eficaz, que prova que, às vezes, o mais difícil é mesmo ficar quieto.

Prepare-se: aconteça o que acontecer… não se pode mexer.

 

