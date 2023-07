Bernardo Sousa recorda a pior fase da sua vida: «A forma como me trataram e me olhavam com ar de nojo…»

Bernardo Sousa foi convidado do Conta-me e abriu o coração, falando das fases das difíceis da sua vida.

O piloto acabou por falar de um dos piores momentos que viveu, quando foi suspenso devido a um controlo antidoping: «Paguei por isso os dois anos que tive suspenso», recorda. «Eu não estava à espera que houvesse um comunicado na Federação a dizer que eu estava suspenso e que estava lá a substância que eu tinha sido apanhado», afirma Bernardo Sousa, falando do quão complicado foi gerir essa informação publicamente, ao mesmo tempo que outras pessoas foram envolvidas, como por exemplo, os seus familiares.

O piloto recorda o ano de 2019 como um dos mais difíceis da sua vida, na medida em que, enfrentou publicamente uma das situações mais difíceis pelas quais alguém pode passar. «As pessoas diziam «olha o drogado’», recorda Bernardo Sousa, revelando a forma como o público reagiu ao seu erro.

«O sentir o apontar do dedo das outras pessoas e a me criticarem e a me julgarem… A forma como me trataram e me olhavam com ar de desprezo, de nojo até…», recorda Bernardo Sousa, falando do facto de o público lhe ter virado depois do que foi descoberto. Apesar disso, o piloto afirma que sempre manteve a cabeça erguida e foi procurar forças para conseguir ultrapassar a situação.