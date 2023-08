Exclusivo! Cristiana Jesus reage em direto à polémica sobre Cláudio Alegre!

Cristina Jesus esteve na passada segunda-feira, dia 28 de agosto, no TVI Extra e reagiu aos rumores da separação de Cláudio Alegre. «Eu estando ou não estando com o Cláudio, é pai do meu filho e, por isso, tenho um grande carinho por ele, tenho um grande amor por ele», começou por dizer. «Ele expondo a sua situação dá asas às pessoas de pensarem aquilo que elas quiserem», acrescentou, defendendo-se das críticas que tem sido alvo. Cristiana Jesus acabou por falar de um comentário que foi feito no TVI Extra por Helena Isabel: «Virem para um programa de televisão questionar a sexualidade de alguém pelos tiques mais ou menos femininos, para mim isso é só lamentável», deixou claro, mostrando-se implacável com a opinião dada pela comentadora.

Sobre os rumores da separação de Cláudio Alegre, a bailarina reagiu: «Estando ou não estando com o Cláudio, nós estamos bem, temos um filho em comum, ele recebe todo o meu apoio, de toda a sua família, de todos os amigos dele», declarou a ex-concorrente, não adiantando grandes pormenores da situação entre os dois. Sobre o estado de saúde de Cláudio Alegre, Nuno Graciano questionou diretamente a ex-concorrente: «Ele tem uma depressão mesmo?». «Isso é uma coisa que vocês têm mesmo que perguntar a ele», respondeu Cristiana Jesus. Esta apenas acabou por adiantar: «Ele está a ser acompanhado», não fazendo mais declarações sobre o estado de saúde atual do marido.

Acerca das críticas que recebeu, Cristiana Jesus reagiu: «Não sei se as pessoas queriam que eu também chorasse para as redes sociais. Eu não sou assim nem vou ser», defendendo-se, no que diz respeito à forma com que tem reagido às polémicas que envolvem Cláudio Alegre.

Veja em cima os vídeos onde a ex-concorrente reagiu em direto ao assunto!