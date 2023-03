Cristiano Ronaldo concretiza sonho de menino que sobreviveu a sismo: "Eu adoro-te!"

Entre na festa do 38.º aniversário de Cristiano Ronaldo

Nabil Saeed tem apenas dez anos, mas já conta com uma vida marcada pela tragédia. Na sequência do sismo que abalou a Turquia e a Síria, no início de fevereiro, o menino perdeu o pai e quase morreu, ao ficar debaixo dos escombros.

Depois de ser salvo, o sírio manifestou o desejo de conhecer Cristiano Ronaldo , o que se veio a realizar. "Eu adoro-te!", disse a criança, no momento em que abraçou o internacional português, na Arábia Saudita.

Ao lado da mãe e dos irmãos, Nabil Saeed pôde ainda assistir, a convite do Al-Nassr, a um jogo do clube saudita e ver o ídolo em campo. "Quando vi o Ronaldo, pensei que era um sonho. Nem acreditei. Pensei quando é o que o sonho ia acabar. Rezei a Deus para que não fosse um sonho", afirmou, na bancada do estádio. "Gostaria que todos pudessem ver o Ronaldo. Ele é muito simpático", elogiou, também, o menino.