Uma animação! Cristina Ferreira partilha detalhes da noite de festa em Ibiza. Veja tudo!

Cristina Ferreira, após ter tido uma semana de muita aventura nas suas férias nos Estados Unidos da América, encontra-se agora em Ibiza.

Depois de alguns dias passados num iate com amigos, a apresentadora da TVI, partilhou com os seguidores alguns detalhes de uma noite de muita festa numa discoteca, em Ibiza.

«Noite de festa no BB Ibiza.❤️», escreveu Cristina Ferreira, no Storie do Instagram que partilhou.

Veja aqui!

