Inspire-se no visual arrojado de Cristina Ferreira para um casamento!

Cristina Ferreira esteve presente no casamento de Inês Mendes da Silva, a «agente dos famosos». A cerimónia aconteceu no sábado, 17 de junho e a apresentadora arrasou com o seu look.

Cristina Ferreira apostou num vestido bordô com plumas amarelas da marca PAULA Kaftan. Uma escolha, que segundo a diretora de entretenimento, foi de última hora.

Foi através das redes sociais que partilhou um reels com o vestido: «Só para encerrar o fim de semana. O vestido que encontrei na quinta-feira, na Fashion Clinic, e que senti tanto que seria perfeito para o casamento da Inês Mendes da Silva, que troquei tudo o que tinha», escreveu.

«As sandálias são Gucci, já antigas, e os brincos Swarovski. Os óculos são da minha coleção com a Optivisão. O estilo é todo meu. Boa semana a todos», concluiu.