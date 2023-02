30 anos TVI: Cristina Ferreira faz esclarecimento sobre vestido que levou à Red Carpet

O look especial de Cristina Ferreira ao pormenor! Veja as imagens

Cristina Ferreira respondeu às críticas de que tem sido alvo e que a acusam de ter copiado o vestido de uma influencer italiana Chiara Ferragni, ao desfilar na passadeira vermelha da Gala dos 30 anos da TVI.

«Já tínhamos o vestido vermelho e tínhamos outro vestido branco, mas eu apeteceu-me (levar este). Para mim foi simbólico, levei naquela passadeira toda uma história que me pertencia», começou por referir esta tarde na emissão especial de aniversário da TVI.

A diretora de entretenimento e ficção acrescentou em tom de brincadeira: «Digam o que quiserem para ter 'likers', vêm para aqui dizer que foi igual a isto e àquilo, não me interessa nadinha. Porque eu também já levei um vestido com umas inscrições na final do Big Brother. Portanto se há alguém que escreveu primeiro no vestido...».

«Eu acho um máximo a Pipoca (mais doce) fazer o que faz em relação às roupas, eu própria vou lá espreitar e cada um faz da sua vida o que bem entender», sublinhou já num tom mais sério.

Cristina ferreira rematou: «O vestido que ela diz que é cópia é da Chiara (Ferragni). Ela é uma influencer das maiores italianas, que usou esse mesmo vestido com inscrições de ódio que lhe foram feitas na Internet. Portanto é bom que a cópia em relação a um vestido de ódio tenha gerado ódio», ironizou.