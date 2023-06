Cristina Ferreira fala sobre pessoa especial: «Entrou na minha vida por acaso»

Cristina Ferreira deu a conhecer esta terça-feira uma pessoal especial para si. Trata-se da americana Janet Morais.

«A Janet. A americana que entrou na minha vida por acaso. Foi surpreendida em Guimarães, na Cristina Talks, quando a chamei ao palco e expliquei a todos a importância que teve/tem em mim», começou por escrever na legenda de uma fotografia das duas com outra amiga.

A diretora de entretenimento e ficção da TVI acrescentou: «A Janet uma mulher incrível, que estimula, que te diz que podes mais, que te interroga, que dá novas visões, que te tira o tapete para depois voares nele. E o acaso deixou de ser. We are just getting started (estamos só a começar)», rematou.

