A «viver o sonho» americano, Cristina Ferreira faz pedido especial: «Casa comigo?»

De férias, Cristina Ferreira partilha momento «extraordinário»! Veja as imagens arrebatadoras

Cristina Ferreira está a fazer «a viagem que sempre quis» nos Estados Unidos da América, percorrendo a Route 66 e conhecendo diversas cidades norte-americanas.

Numa das várias partilhas que tem feito, a diretora de entretenimento e ficção da TVI mostrou novas imagens da viagem e surgiu radiante: «Live the dream» (vive o sonho), escreveu na legenda da partilha no feed do Instagram.

Já nas stories da mesma rede social, Cristina Ferreira mostrou-se na cidade de Las Vegas, à porta de uma capela, onde fez um pedido especial, em jeito de brincadeira: «Casa comigo?», escreveu.

