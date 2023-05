Cristina Ferreira: «Eu tive uma extraordinária história de amor com o pai do meu filho e vou amá-lo toda a vida»

Cristina Ferreira esteve no podcast da cantora Carolina Deslandes «A Duas Vozes» para falar sobre o seu percurso profissional e também sobre os seus sonhos e ambições a nível pessoal.

A diretora de entretenimento e ficção da TVI falou, entre muitos outros temas, sobre o amor e a história que viveu com António Casinhas, pai do seu único filho, Tiago, que faz 15 anos no próximo mês de junho.

«Eu tive uma extraordinária história de amor com o pai do meu filho, que continua porque eu vou amá-lo toda a vida, como sei que ele me vai amar toda a vida. Porque ele foi a pessoa com quem eu vivi durante muito tempo. Que me deu a coisa mais extraordinária da minha vida e vai ser pai dele para o resto da vida», sublinhou.

Cristina Ferreira acrescentou ainda: «Felizes daqueles que conseguem nunca passar do amor ao ódio. Quando amas acho quase impossível passar essa barreira, porque aquela pessoa foi tua. Não me cabe na cabeça que as pessoas quando gostam de repente se agridam», rematou.

Veja a entrevista completa aqui: