Cristina Ferreira recorda primeiro dissabor da vida mediática: «Aí senti-me realmente triste por ter escolhido esta profissão»

Cristina Ferreira esteve no podcast da cantora Carolina Deslandes «A Duas Vozes» para falar sobre o seu percurso profissional e também sobre os seus sonhos e ambições a nível pessoal.

A diretora de entretenimento e ficção da TVI falou, entre muitos outros temas, sobre o primeiro dissabor que teve enquanto figura pública e que está relacionado com a separação do pai do filho.

«Foi quando me separei e foi o momento - comparado com o que eu vivi nos últimos tempos e foi intensa a campanha de destruição que me fizeram - em que me senti realmente triste por ter escolhido esta profissão», desabafou.

Cristina Ferreira continuou: «Porque não era só eu que estava nas capas das revistas, era uma pessoa que tinha a sua vida própria e que eu senti que estava a magoar, porque tinha sido eu a escolher ser figura pública e estava a colocá-lo naquela posição».

«Aí foi muito feio, muito triste, houve uma perseguição constante, eu saía da minha casa com o meu filho e eu só sabia no dia a seguir que estavam lá pessoas à porta a tirar fotografias porque eu não os conseguia ver. E isso eternizou-se durante muito tempo», sublinhou.

A apresentadora recordou ainda um episódio que se passou com António Casinhas: «O pai do meu filho ia a qualquer sítio e sentia que tinha os olhares em cima dele. Ele chegou a estar a almoçar com a irmã e sentir que as pessoas o estavam a condenar porque não sabiam que era a irmã e isso deixou-me mesmo muito aflita».

Veja aqui a entrevista completa: