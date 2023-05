Os sonhos de menina de Cristina Ferreira: «Eu sempre achei que para lá da serra havia algo mais»

Conheça as previsões para o signo de Cristina Ferreira: Virgem!

Cristina Ferreira esteve no podcast da cantora Carolina Deslandes «A Duas Vozes» para falar sobre o seu percurso profissional e também sobre os seus sonhos e ambições.

A diretora de entretenimento e ficção da TVI falou, entre muitos outros temas, sobre a educação que teve e que a moldou enquanto pessoa, na sua forma livre de ver e viver a vida, sobretudo quando começou a ser apresentadora de televisão.

«Nunca tive muitos espartilhos na vida. Sempre me senti muito livre. Tenho de ser eu e dizer o que estou a sentir e depois tive a sorte de encontrar o Manel que também não é bom da cabeça. Aquilo que eu mais adorava era vê-lo desconstruído, a rir desalmadamente. Isso tudo fez com que aquela Cristina nascesse para a televisão», afirmou.

Cristina Ferreira falou ainda dos sonhos que tive desde pequena e que a levaram ainda para lá do que pensou: «Da casa da minha mãe eu tinha uma serra à frente, as vistas eram curtas. Só que eu sempre achei que para lá da serra havia alguma coisa mais», sublinhou.

«Eu sonhei sempre muito alto, mas não para chegar aqui. Eu nunca fui à procura de nada, a vida trouxe-me mais do que eu fui buscar. Mas eu sempre quis ser assim. Sem nada que me proibisse de ser a Cristina que faz o que quer, que diz o que quer como quer. Não me impeçam a mim nem a ninguém de sonhar», rematou.

Veja a entrevista completa aqui: