30 anos TVI: Vestido de Cristina Ferreira tem um significado muito especial! Saiba tudo

Cristina Ferreira surpreende «de branco, mas com a história da TVI no vestido»

Cristina Ferreira surpreendeu com a escolha do vestido para a passadeira vermelha da festa dos 30 anos da TVI, que decorre neste momento na Aula Magna, em Lisboa. Cristina Ferreira imprimiu a história da TVI no vestido branco. Em entrevista a Zé Lopes, a apresentadora e Diretora de Entretenimento e Ficção explicou pediu à estilista para bordar os projetos pelos quais já passou no canal de televisão.

«De branco, mas com a história da TVI no vestido, no corpo e na pele. Foi uma ideia que eu sugeri à Micaela. Tenho aqui bordados todos os projetos pelos quais eu passei nestes 20 anos de TVI. Acho que esta marca merecia um vestido especial como este», declarou.

«Estou muito feliz porque estão aqui as minhas melhores memórias profissionais e está aqui tudo o que eu vivi nesta casa de bom. Porque eu não tenho nada que não seja bom na TVI. Está tudo numa caixinha das coisas maravilhosas».