Saiba tudo sobre a história de fé que deixou Cristina Ferreira em lágrimas no «Dois às 10»

No programa «Dois às 10», Cristina Ferreira viveu um momento de grande emoção ao ouvir a história de Nuno Azinheira, um dos jurados do programa «A Sentença».

Nuno partilhou com o público um relato comovente sobre os desafios e as superações da sua vida, levando Cristina Ferreira às lágrimas. Com uma trajetória marcada pelo voluntariado, pela fé e pela determinação, Nuno revisitou a sua infância e as dificuldades de enfrentar o bullying, além da sua entrada para o seminário e o caminho que o trouxe até ao presente. O desabafo de Nuno terminou com uma declaração tocante: «Se tiver de morrer amanhã, vou feliz», uma frase que expressa a sua serenidade e gratidão perante a vida.

Recordamos o episódio de «A Sentença» que levou Nuno a abrir o coração e a partilhar a sua história:

O caso em discussão foi apelidado de «Amor Maternal», envolvendo uma disputa familiar entre duas irmãs, Amanda e Dora, pela guarda de uma menina de 7 anos. Amanda, preocupada com o bem-estar da sobrinha, acredita que a sua irmã Dora não oferece as condições necessárias para a educação e segurança da criança.

A audiência do caso «Amor Maternal» foi especialmente comovente para Nuno, que, ao ouvir os relatos de ambas as irmãs, se emocionou profundamente. A preocupação pelo bem-estar da menina e o conflito entre as duas irmãs ressoaram em Nuno, talvez por refletirem questões familiares complexas e sensíveis. No fim, o jurado foi visto a segurar as lágrimas, sendo reconfortado por João Patrício, numa cena que sensibilizou todos os presentes.

A reação de Cristina Ferreira e dos jurados como Nuno reflete a importância de dar voz a histórias de superação e conflitos humanos, oferecendo ao público a oportunidade de refletir sobre temas universais de amor, fé, resiliência e família. Para Cristina, conhecida pela sua empatia e proximidade com os convidados, momentos como este reforçam a missão do programa de ser um espaço onde se abordam questões reais e inspiradoras.