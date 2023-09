Quase a celebrar mais um aniversário, Cristina Ferreira revela detalhes da festa: «As pessoas que vão lá estar…»

Palácio das Estrelas: O look Real de Cristina Ferreira, que é eleição de princesas e rainhas. Saiba tudo

Cristina Ferreira, diretora de entretenimento e ficção da TVI, celebra no próximo sábado, dia 9 de setembro, mais um aniversário, 46 anos, e contou os revelou para a festa.

Em declarações aos jornalistas, na gala do Palácio das Estrelas, Cristina Ferreira referiu: «Vocês já sabem, já disse isto várias vezes, gosto muito de celebrar o meu aniversário. Sempre celebrei. No primeiro ano, foi a minha mãe quem organizou. Ao segundo, acho que já fui eu a organizar».

«Gosto mesmo muito de organizar a festa de aniversário. É um bocadinho quase como um programa de televisão: gosto de surpreender as pessoas que vão, gosto de ter aquele grupo de amigos», acrescentou ainda a apresentadora.

Este ano, segundo Cristina Ferreira, a celebração será mais contida: «No ano passado, foi uma festa maior. Este ano, é uma festa mais pequenina... Tenho de guardar alguma coisa para os 50 anos!», afirmou.

«O momento em que estou, a felicidade que tenho dentro de mim... As pessoas que vão lá estar sabem exatamente quem sou, como estou... Têm estado ao meu lado todos os dias. Portanto, acho que é isso que é importante celebrar», disse Cristina Ferreira.

A apresentadora acrescentou ainda: «Acho que todos temos o privilégio de estarmos no mundo. Então, é celebrar o que temos, fazer por isso, fazer para que a nossa vida seja muito feliz, como o faço todos os dias com uma liberdade que acho que me caracteriza e nem todos entendem».

«Mas esse é o meu caminho e só eu posso fazê-lo», garantis Cristina Ferreira esclarecendo ainda que haverá festa dupla: «No dia 8, festejo com os amigos para, no dia 9, estar com a família», rematou.