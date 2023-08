«Big Brother» envia mensagem inédita a Cristina Ferreira: «Parem com esta brincadeira». Ouça aqui!

Cristina Ferreira escolhe look arrasador para «noite de festa no BB Ibiza»!

Durante as animadas férias em Ibiza com os amigos, Cristina Ferreira deu início a uma brincadeira no Instagram: a simulação de uma edição do «Big Brother Ibiza».

Esta quinta-feira, 3 de agosto, a apresentadora partilhou uma fotografia dos três finalistas: Bruno Cabrerizo, Catarina Duarte e Rubén Correia. «Quem é o vencedor do 'BB Ibiza'?», questionou na legenda da publicação, dividindo as opiniões dos fãs.

Cristina Ferreira partilhou ainda um divertido vídeo da reação dos amigos ao ouvirem uma mensagem do homem que dá voz ao «Big Brother».

«Esta é a Voz. Parem com esta brincadeira. O 'Big Brother' só começa em setembro», pode ouvir-se.

Veja o vídeo e percorra a galeria de imagens das férias de Cristina Ferreira em Ibiza!