Cristina Ferreira partilha sonho: «Um dia ainda gostava de casar»

As primeiras imagens do grande acontecimento no aniversário de Cristina Ferreira

As revelações de Cristina Ferreira no Conta-me: «Que me conheçam verdadeiramente tenho 4 ou 5 pessoas só»

Cristina Ferreira abriu o seu coração este sábado no Conta-me, dia em que completa o seu 46º aniversário.

Após falar da sua vida tanto pessoal como profissional, a apresentadora recorda vários momentos da antiga relação com António Casinhas e confessa que após a separação não sentiu vontade de estar com ninguém: «Não me imaginava a ter alguém na minha casa com o meu filho, a ideia de ter uma pessoa não me fazia sentido».

Cristina Ferreira assume que, atualmente, o facto do seu filho já estar mais crescido deu-lhe alguma leveza: «Se calhar está na hora que a casa começa a estar vazia», afirma falando de uma hipotética nova relação.

Maria Cerqueira Gomes questiona: «Sentes-te preparada para um dia tornares a pessoa (hipotética) pública?» ao que Cristina Ferreira responde «Um dia ainda gostava de casar», confessa a apresentadora, «Eu sempre quis casar, sou fascinada por casamentos, se a pessoa quiser ser pública sim, sempre achei que um dia se me casasse eu ia mostrar tudo».

Cristina Ferreira sublinha que se não casar também está tudo bem, mas confessa: «O amor emociona-me mesmo», a apresentadora acrescenta ainda que é possível sentir esse amor mesmo que não sejam pessoas que partilhem a casa ou a cama consigo: «O amor que eu posso ter pelas pessoas que não são meus namorados, que não são meus noivos, que não estão na minha cama, mas que eu os amo de paixão».

