Cristina Ferreira: “Está prestes a aparecer alguém na minha vida?”. Palmira vê tudo nas cartas!

Um arraso! Os melhores looks de Cristina Ferreira no Dois às 10

A ex-concorrente do Big Brother, esteve no “Dois às 10” após sair do programa onde falou sobre a sua experiência, mas não só. Tal como tinha prometido a Cristina Ferreira na gala de Domingo, Palmira leu as cartas aos dois apresentadores e fez algumas revelações. Será que Cristina Ferreira vai ter alguém num futuro próximo? Descubra a resposta aqui!

Cláudio Ramos também quis saber como iria ser a sua vida amorosa, ao qual Palmira Rodrigues respondeu provocando uma reação inesperada no apresentador.

Palmira Rodrigues foi a última concorrente a sair do reality show Big Brother, fez o balanço da sua experiência e ainda reagiu às polémicas onde esteve envolvida durante estes meses.