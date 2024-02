Momento épico na Gala da TVI: Cristina Ferreira, afinal, tem dois amores?

Glamour e requinte: Cristina Ferreira espalha elegância com segundo vestido de renda

Este domingo, dia 18 de fevereiro de 2024, decorreu a gala do 31º aniversário da TVI, no Casino do Estoril.

No decorrer desta cerimónia, Cristina Ferreira partilhou um vídeo, nos Instastories, de um momento vivido com Manuel Luís Goucha e Cláudio Ramos.

No vídeo, a apresentadora desafia os colegas a cantar a música de Marco Paulo: «Eu tenho dois amores». Os três protagonizam um momento hilariante.

Recorde-se que no começo da gala, Manuel Luís Goucha meteu-se com Cristina Ferreira nesta gala tão especial. O apresentador vestiu a pele de um atrevido juiz e ditou sentenças.

A mais hilariante foi dirigida a Cristina Ferreira por causa do namoro com João Monteiro. «Temos a raquete de ténis e o anel de brilhantes. A pena? Vai ter de casar! Eu aconselho a Basílica de Mafra e com transmissão em direto na TVI...».