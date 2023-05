Cristina Ferreira sobre concerto dos Coldplay: «O melhor está fora do Instagram»

Cristina Ferreira marcou presença na primeira de quatro datas da banda Coldplay em Coimbra onde partilhou inúmeros vídeos e declara: «O melhor está fora do instagram».

A banda britânica tocou na primeira de quatro datas nesta quarta feira, 17 de maio, sendo Bárbara Bandeira quem fez a primeira parte do concerto.

Cristina Ferreira partilhou com os seus seguidores não só uma fotografia do look que escolheu levar ao concerto, mas também um vídeo onde mostra a fantástica noite que viveu no Estádio Municipal de Coimbra.

Os seguidores ficaram rendidos às partilhas: «❤️ fantástico! Obrigada pela partilha Cristina!», «Partilhe mais por favor para que não teve oportunidade de ir 😍👏🙌❤️», «Lindo, obrigada Cristina pela partilha👏👏👏❤️❤️🙌».

Veja aqui: