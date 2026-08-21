Cristina Ferreira tem novo desafio na TVI e promete trocar-lhe as voltas

A TVI prepara-se para estrear, em setembro, um novo concurso apresentado por Cristina Ferreira.

O novo formato chega às tardes da estação e promete trazer uma nova dinâmica à programação, num concurso onde a sorte terá um papel importante e onde cada momento pode trocar as voltas aos participantes.

A estreia está marcada para setembro, às 19h00, reforçando a aposta da TVI em novos formatos para a nova temporada e em Cristina Ferreira enquanto um dos rostos centrais do canal.

Depois de vários projetos de sucesso na estação, Cristina Ferreira assume agora um novo desafio, desta vez ao comando de um formato pensado para surpreender, entreter e envolver os espectadores ao final da tarde.

Em setembro, há um novo encontro marcado na TVI. Às 19h00, a sorte entra em jogo.