Recorde a emocionante curva da vida de Cristina Ferreira: «A única coisa que eu quero é iluminar quem aqui entra»

Foi em junho de 2022, durante a edição do Big Brother Famosos que Cristina Ferreira, atual apresentadora do novo programa «O Triângulo», fez a sua curva da vida.

A apresentadora, fez um balanço do que é «vestir a camisola» pelo reality show. Cristina Ferreira afirmou que apresentar um reality show não fazia parte das suas ambições profissionais, mas que no fim, valeu muito a pena. «Não quero que ninguém que entre num programa meu, saia pior do que entrou. A única coisa que eu quero é iluminar quem aqui entra» afirma a apresentadora.

Cristina Ferreira fez um agradecimento especial a uma das peças essenciais do programa que apresentava – o Big Brother, que é, no novo formato de reality show «O Triângulo», «O Mestre». «Ter o Big ao lado, é ter a certeza de que vai correr bem. Não há ninguém neste pais que não tenha a noção da sua importância» confessou a apresentadora.

Recorde aqui a emocionante curva da vida de Cristina Ferreira: