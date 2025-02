Saiba como é que João Monteiro reagiu ao vestido de Cristina Ferreira na Gala da TVI

Imperdível: Veja todos os looks da Gala dos 32 anos da TVI

Imperdível! Veja o look escolhido por Cristina Ferreira para a gala dos 32 anos da TVI

O grande dia chegou! É hoje, dia 22 de fevereiro de 2025, que o Casino Estoril abre as suas portas para receber todo o glamour e elegância das estrelas da TVI. A estação está a celebrar o seu 32º aniversário com uma noite de emoções ao rubro, muitas surpresas e claro, looks de cortar a respiração.

Cristina Ferreira é um dos nomes que, independentemente da ocasião, nunca passa despercebida. Desta vez, escolheu um vestido cinzento escuro de João Rolo, que enaltece a sua elegância enquanto diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, para desfilar pela passadeira vermelha do Casino Estoril.

João Monteiro, namorado da apresentadora das manhãs da TVI, não podia não reagir ao primeiro vestido de Cristina, deixando o seu gosto nas publicações de Instagram. Ora veja:

Contudo, Cristina não ficou por aqui! Durante a gala, a apresentadora do Dois às 10 surpreendeu tudo e todos com um segundo vestido deslumbrante, de cor bordô.