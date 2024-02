José Eduardo Moniz elogia Cristina Ferreira: "Tem imenso valor. É uma excelente apresentadora"

José Eduardo Moniz e Manuel Luís Goucha têm uma relação de 40 anos e nunca esconderam a grande estima que têm um pelo outro. Foi no mês do 31º. aniversário da TVI que se sentaram frente a frente para uma conversa sincera, onde abordaram um série de temas, entre o pessoal e profissional.

Goucha não pôde deixar de perguntar ao diretor geral da TVI como é que era a relação com Cristina Ferreira, dada a diferença de idades e de visão. José Eduardo Moniz não deixou nada por dizer: "temos uma relação normal de diretor e diretora".

José Eduardo acrescentou ainda que Cristina Ferreira "tem imenso valor" e que é "uma excelente apresentadora". Confessou que ambos se entendem, embora haja vezes em que possam discordar, mas sempre com "humildade" e com o objetivo de "acrescentar valor".

Goucha não pôde deixar de agradecer a José Eduardo Moniz: «se aqui estou devo muito a si». Uma relação de 40 anos, grande estima e respeito que irá continuar por muitos anos.

Reveja a conversa do apresentador e do diretor geral no TVI Player.