Um dos momentos mais hilariantes da gala da TVI aconteceu no fim. Veja aqui!

A gala dos 31 anos transbordou tanto de elegância como de momentos únicos e a verdade é que um destes momentos aconteceu precisamente no final do espetáculo.

Ontem à noite tivemos um "grande 31" com o bolo de aniversário da TVI, porque quando estava a ser encaminhado para o local certo, parte do bolo caiu, deixando a plateia do Casino Estoril a rir. Cristina Ferreira, José Eduardo Moniz, Nuno Santos, Pedro Morais Leitão e Mário Ferreira estiveram no palco para dizer as últimas palavras antes do fim da gala.

Veja o momento hilariante.

O momento a seguir foi marcado por uma grande atuação dos D'ZRT que já nos acompanham há vinte anos com uma icónica performance de "Para Mim Tanto Me Faz", um dos maiores sucessos da banda que iniciou o seu percurso na série "Morangos com Açúcar".

Reparou que ontem Cláudio Ramos e Manuel Luís Goucha cantaram juntos? A música "O que é que a TVI tem?" foi um sucesso!