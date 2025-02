Antes da grande noite, relembre os looks inesquecíveis de Cristina Ferreira na gala da TVI

O segundo look sensual de Cristina Ferreira na gala dos 31 anos da TVI! Veja as imagens

Nos 31 anos da TVI, Cristina Ferreira deslumbra com um vestido roxo! Veja as primeira imagens

Goucha destaca pormenor do look de Cristina Ferreira na gala TVI: «Há muitos corações roxos, não é por acaso...»

A TVI celebra o seu 32.º aniversário e, para assinalar esta data especial, realizará uma Gala no Casino Estoril no próximo dia 22 de fevereiro. Antes da grande noite, recordamos os dois looks de Cristina Ferreira na gala do ano passado.

Ainda se lembra?

Na «red carpet», Cristina Ferreira deslumbrou com um look muito elegante! A apresentadora optou por utilizar um vestido comprido roxo, apenas com uma manga cheia de folhos.

Já na segunda parte da noite, Cristina Ferreira mudou de visual e escolheu usar um vestido preto de cetim e rendas!

De certeza que a apresentadora vai surpreender com o look que escolher para a festa dos 32 anos da estação de Queluz de Baixo.

Recorde-se que a gala dos 32 anos da TVI realiza-se já no próximo sábado, dia 22 de Fevereiro, no Casino Estoril. Uma celebração cheia de surpresas e que conta uma vez mais com a presença das caras conhecidas da estação!