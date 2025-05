Cristina Ferreira, Goucha e Maria Cerqueira Gomes fazem as malas para uma viagem inesquecível — e nós contamos-lhe tudo!

Cristina Ferreira está de volta: veja look escolhido

No próximo dia 31 de maio, a TVI ruma aos Açores para uma emissão muito especial. A partir das 16h, o programa «Ilha das Vacas Felizes» convida todos os portugueses a descobrirem a beleza, os sabores e as histórias desta terra mágica — com destaque para o local onde se produz o icónico queijo Terra Nostra, símbolo da excelência dos produtos açorianos.

O programa intitulado «Ilha das Vacas Felizes» será conduzido por Cristina Ferreira, Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes com o apoio das repórteres Rafaela Granado e Rebeca Caldeira.

Durante quatro horas de emissão, o público será levado numa viagem pelos recantos mais deslumbrantes da ilha. Além das paisagens naturais de cortar a respiração, o programa trará ao ecrã histórias de vida emocionantes, entrevistas com protagonistas locais, conteúdos culturais, e atuações musicais ao vivo, que prometem animar a tarde e aquecer os corações.

A emissão pretende não só entreter, mas também valorizar o património natural e humano da ilha de São Miguel. «Ilha das Vacas Felizes» promete ser um retrato apaixonante da vida açoriana, transmitido em direto para todo o país.

Uma emissão a não perder, dia 31 de maio, a partir das 16h, na TVI.