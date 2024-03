Em mês de aniversário, a TVI é a televisão mais vista de Portugal

No mês do 31º. aniversário, a TVI é considerada a televisão mais vista no nosso país.

Temos a nossa ficção, o nosso entretenimento e a nossa informação no topo da sua preferência. Obrigado!

Hoje como sempre, temos tudo a ver.

A novela "Cacau" tem destacado desde a sua estreia como a preferida dos portugueses. O programa "Big Brother Desafio Final" elevou a experiência do reality a um novo patamar. As Galas dominam as noites de domingo com 920 mil espetadores. O programa "Especial" lidera durante a semana. "Última Hora" e "Extra" registam números vencedores.

A Informação continua a crescer, com o "Jornal Nacional" a atingir os melhores números dos últimos cinco anos, superando consistentemente os seus principais concorrentes.

Os espetadores encontram na TVI a melhor companhia para o dia-a-dia. Além dos programas já mencionados, "Dança com as Estrelas", "Festa é Festa", "Dois às 10" e "Em Família" lideram nos respetivos horários.

No oitavo mês consecutivo em que o grupo de canais TVI (quatro canais) conquista a liderança, destaca-se a CNN Portugal como o canal de informação preferido, a TVI Ficção com excelentes resultados e o TVI Reality a figurar no top 10 da televisão paga em Portugal.