Este domingo, 4 de junho, o filho de Cristina Ferreira comemora o seu 15º aniversário.

Foi através das redes sociais que a apresentadora partilhou uma fotografia do bolo de aniversário do filho Tiago, feito pelo ex-concorrente do Big Brother Famosos, Marco Costa.

«4 de junho. Nascia o meu filho. Há 15 anos», escreveu Cristina Ferreira num storie que publicou.

Veja a imagem do bolo!