Cristina Ferreira assume: «Eu não tenho medos, gosto de ir pela estrada que ninguém foi»

Cristina Ferreira vive festa de aniversário impressionante. As melhores fotos e disfarces

Icónico! Veja a inspiração do look de Cristina Ferreira para a festa de aniversário

Dignos de um conto de fadas! Bruna Gomes e Bernardo Sousa dão tudo no look para festa de Cristina Ferreira

Do vestido de noiva ao look de festa… Veja como Cristina Ferreira entrou nos 46!

Cristina Ferreira conta como nunca perde o entusiasmo: «Não me leves a mal dizer isto...»

Cristina Ferreira fala da ligação especial com Miguel Cristovinho: «Sabe tudo de mim...»

Cristina Ferreira não deixa nada por dizer no Conta-me: «Tem cada vez menos pessoas no alto, cheguei a casa e eu estava sozinha…»

No dia em que Cristina Ferreira completa 46 anos, decide estar com o público português, a apresentadora abre o seu coração para Maria Cerqueira Gomes no Conta-me.

Ao falar sobre sobre os seus sonhos e percurso profissional, Cristina Ferreira assume: «Nunca adiei sonhos, nunca os planeei muito (...) Se me perguntares se tudo o que me aconteceu foi uma coisa planeada, eu penso, mas eu deixo um espaço para que a vida decida por mim e deixo cada vez mais, bate sempre tudo tão certo que eu tenho de acreditar que há coisas que estão escritas para mim, portanto deixa ir».

A apresentadora confessa acreditar que tudo na vida tem uma razão de ser: «É o deixar que as coisas aconteçam e tu só perceberes que mais tarde que as coisas aconteceram por um motivo e é sempre para melhor, isso é a maior certeza que eu tenho na vida, é sempre para melhor».

Ao falar em ambições, Cristina Ferreira assume querer ser «recordada» como a pessoa que tentou fazer diferente: «Eu não tenho medos, gosto de ir pela estrada que ninguém foi».

Veja aqui os vídeos da entrevista.