Confronto entre Cláudio Ramos e Miguel Vicente: Cristina Ferreira já reagiu. Saiba tudo!

Cláudio Ramos e Miguel Vicente protagonizaram um pequeno confronto em direto esta manhã no «Dois às 10», depois de o apresentador mostrar discordar da posição do vencedor do «Big Brother».

A diretora de entretenimento e ficção da TVI, Cristina Ferreira, já reagiu ao que aconteceu: «Não discutiram. Dentro da conversa, um disse uma coisa e outro disse outra», afirmou, em declarações aos jornalistas em Lisboa, à margem da apresentação à imprensa do programa 'Cabelo Pantene - A Competição'.

«As reações (nas redes sociais) são diversas. Quem gosta do Miguel, está do lado do Miguel. Quem gosta do Cláudio, está do lado do Cláudio. E isto é a televisão», acrescentou Cristina Ferreira.

A também apresentadora do «Big Brother» concluiu: «A televisão é feita em direto e de momentos assim. Também tive alguns na vida. Até é um dia animado», brincou.