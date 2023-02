O Triângulo estreia já este domingo: Tudo o que já se sabe sobre o novo reality show da TVI!

Foi em janeiro de 2023 que Cristina Ferreira anunciou, nas suas redes sociais, o novo reality show que está a chegar: O Triângulo.

«O Triângulo é de facto um novo reality show. Claro que tem de haver uma casa e podemos olhar para eles durante as 24h00 (…) Não tem a ver com a amor, não tem a ver com triângulos amorosos», esclarece a apresentadora. «É de facto desafiante, é talvez o reality mais completo de sempre. É para quem goste de aventura, para quem goste de perceber os seus limites. É um desafio para anónimos. Não há famosos, não há pessoas repetidas». «A própria casa vai ser um bocadinho diferente do que aquilo que imaginam. Isto é para duros, para pessoas que tenham mesmo capacidade para estar neste reality».

«O Triângulo» estreia já no próximo domingo, dia 26 de fevereiro. Mas em que consiste? «Nos 30 anos TVI, o reality tem um novo formato e o jogo ganha uma nova forma», anunciou Cristina Ferreira no início deste mês. «Tudo se vê e tudo se sabe, sem segredos. A vida acontece em direto. A partir de agora, o jogo da vida é para viver a sério», desvendou. «Quem controla tudo é você», acrescentou.

As últimas notícias reveladas sobre o formato, desvendaram as apresentadoras do Diário e Extra do «Triângulo»: Mafalda Castro e Alice Alves. As duas apresentadoras estiveram à conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz onde contaram alguns pormenores sobre o programa. Cláudio Ramos questionou: «Existe a Voz dentro da casa?». Mafalda Castro não pôde desvendar muito mais: «Não sabemos…»

Mafalda Castro revelou que vai apresentar os Diários: «O foco mesmo do Diário, é as imagens do dia, as últimas novidades, o que acabou de acontecer. Este «Triângulo», é uma forma muito inovadora de fazer reality shows, vai estar tudo a acontecer ao mesmo tempo, é muita coisa». O apresentador, Cláudio Ramos, despertou curiosidade sobre os participantes do programa: «São anónimos?». Mafalda Castro clarificou: «São». «Acho que vai haver muita coisa que as pessoas podem controlar, o público vai poder controlar e esse é o foco dos Diários. Podemos ter alguém, quando se justifique, uma pessoa a comentar e não só, mas o foco é mesmo as últimas notícias», explicou Mafalda Castro.

Alice Alves, vai ser a apresentadora dos Extras e falou-nos como vai ser a logística do programa: «Vai haver muitos comentadores e com a língua afiada…a Cinha vai estar comigo». «Vamos ter ligações em direto à casa porque vão estar sempre a acontecer coisas e atividades durante a noite», acrescentou. Mafalda Castro revelou ainda que vai entrar «antes de todos os concorrentes entrarem». Portanto não perca a emissão da TVI ao longo de domingo, dia 26.

