"O melhor penteado": Poucos viram este lado do penteado de Cristina Ferreira

Na noite em que a TVI festejou os seus 33 anos, houve um detalhe no visual de Cristina Ferreira que conquistou muitos elogios, para quem reparou. A apresentadora e diretora de entretenimento da TVI apostou num penteado clássico, mas com um toque diferenciador, que elevou todo o look, e que rapidamente incendiou os comentários nas redes sociais.

“O vestido mais bonito da festa e o melhor penteado”, escreveu uma fã, resumindo o sentimento de muitos seguidores. À primeira vista, o styling parecia simples e elegante, fiel a uma estética intemporal. Mas houve um lado menos óbvio que poucos repararam: o penteado visto por trás.

No Instagram, Cristina Ferreira partilhou uma reflexão emotiva sobre a data especial: “33 anos. Eu já levo mais de 20 de uma casa que me formou e me tornou companhia de todos. Hoje celebramos a ousadia de fazer todos os dias televisão. Nas manhãs, que abrem a porta ao entretenimento, ou no Secret Story que estreia amanhã. O segredo do visual de hoje é simples: uma cor fora do comum e o estilo clássico. Divirtam-se. E obrigada por estarem aqui.

