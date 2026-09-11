“Roda da Sorte”: o novo concurso de Cristina Ferreira estreia dia 21 de setembro - e já se pode inscrever

O formato será transmitido de segunda a sexta-feira, às 19h00, e promete levar mais entretenimento aos finais de tarde dos portugueses.

Baseado no formato internacional “Wheel of Fortune”, o concurso coloca três concorrentes frente a frente. Em cada ronda, os participantes terão de girar uma roda de prémios, escolher letras e tentar descobrir palavras ou expressões escondidas nos puzzles apresentados num painel.

A competição divide-se em três rondas de apuramento, ao longo das quais os concorrentes vão acumulando pontos. No final da terceira ronda, o participante com a pontuação mais elevada garante um lugar na ronda final, onde terá a oportunidade de conquistar um prémio.

Com a roda como elemento central e com cada jogada capaz de mudar o rumo da competição, “Roda da Sorte” aposta num formato simples, dinâmico e pensado para toda a família.

A nova aposta da TVI chega assim aos finais de tarde com uma promessa: pôr Portugal inteiro a jogar.

“Roda da Sorte” estreia dia 21 de setembro, às 19h00, na TVI.