A sensualidade reinou na Gala dos 30 anos da TVI. Recorde os looks que mais marcantes

30 anos TVI: Os looks sensuais e atrevidos da noite de festa (Fotos)

Em Fevereiro de 2023, a TVI celebrou o seu 30.º aniversário, com uma Gala que se realizou na Aula Magna. Um dos pontos principais destes eventos são os looks que as nossas estrelas levam e todos os detalhes que os envolvem.

Este mês não será diferente e, à medida que nos aproximamos dos 31 anos, a expectativa cresce ao redor das escolhas de vestuário das nossas caras conhecidas. Uma das principais características dos looks do anos passado foi a sensualidade.

Aguardamos ansiosamente para o que este ano nos reserva, mas até lá recordamos alguns dos looks mais sensuais da Gala dos 30 anos da TVI.

Rita Pereira deslumbrou com um vestido castanho e muito sensual, que foi escolhido muito rapidamente e que a atriz comprou em Londres. Um dos detalhes principais do look foram os brincos, que pertenciam a uma artista portuguesa.

Sandra Felgueiras da informação também arrasou na Passadeira Vermelha com um look único e uma maquilhagem simples, mas que rapidamente chamou a atenção de todos.

Impossível falar de sensualidade e não falar da escolha de Cristina Ferreira para a Gala dos 30 anos da TVI! O vestido branco da apresentadora para além de muito sensual, tinha um significado profundo. Cada programa que a Diretora de Ficção e Entretenimento participou ficou habilmente bordado no vestido, resultando numa peça única e cheia de história.

Convidamo-lo a explorar todos os detalhes deste look marcante que deixou uma impressão distinta na passadeira vermelha durante as celebrações dos 30 anos da TVI.

Um dos looks que mais surpreendeu na Gala dos 30 anos da TVI foi o vestido único de Astrid Werdnig, mulher de Paulo Pires! Durante esta conversa com Sofia Vasconcelos ficámos ainda a saber qual dos dois se demora mais a arranjar. Ora espreite a resposta!