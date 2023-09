Novo Big Brother: Cristina Ferreira revela detalhes inéditos: «Aquela casa não é só aquela casa…» Veja o vídeo!

Cristina Ferreira celebrou 1º. contrato com a TVI há 20 anos. Recorde o início e os momentos marcantes do percurso

Está no ar a grande gala Palácio das Estrelas onde glamour, surpresas e requinte predominam ao longo da noite.

Cristina Ferreira revela alguns detalhes sobre a nova edição do Big Brother que estreia já no próximo domingo dia 10 de setembro: «Não estão à espera daquilo que vamos apresentar no próximo domingo, vamos encher a casa e vamos fazê-lo com concorrentes que são mesmo inusitados, muito pouco expectáveis dentro deste formato e acho que vão marcar muito logo no primeiro dia», confessa.

Cristina Ferreira acrescenta ainda: «Aquela casa não é só aquela casa, e mais não posso dizer».

A apresentadora afirma que durante a noite vão ser reveladas mais novidades: «Vamos levantar um bocadinho o pano, fizemos questão de duplicar, e mais não posso dizer!».

Fique atento e veja aqui o vídeo!