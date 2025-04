A homenagem de Cristina Ferreira a ator que marcou a sua vida

A morte de Val Kilmer, conhecido pelo icónico papel de «Iceman» no filme Top Gun (1986), abalou o mundo do cinema e foi sentida também em Portugal. O ator faleceu aos 65 anos, vítima de pneumonia, e a notícia foi inicialmente partilhada pela sua filha, Mercedes Kilmer, sendo depois divulgada pelo The New York Times.

Na manhã desta quarta-feira, 2 de abril, Cristina Ferreira comentou a perda no programa «Dois às 10», da TVI. «Foi a filha que veio dar a notícia e o New York Times divulgou», afirmou a apresentadora em direto.

A homenagem não ficou apenas pelo programa televisivo. Cristina Ferreira utilizou ainda as redes sociais para expressar a sua tristeza e recordar a importância de Val Kilmer na história do cinema:

«Morreu um bocadinho do Top Gun. O ator Val Kilmer deixa de "voar" com o Tom Cruise. Será sempre um dos filmes da minha vida. ❤️»

Nos últimos anos, Kilmer enfrentou uma dura batalha contra o cancro da garganta, uma doença que afetou profundamente a sua capacidade de falar. Apesar das dificuldades, conseguiu regressar ao grande ecrã em Top Gun: Maverick (2022), ao lado de Tom Cruise, numa cena emotiva que marcou os fãs da saga.

O falecimento de Val Kilmer representa o fim de uma era para muitos admiradores do cinema, deixando um legado inigualável na sétima arte.