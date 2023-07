Exclusivo: Crise na relação? Cristiana Jesus e Cláudio Alegre esclarecem tudo!

Cláudio Alegre faz desabafo de férias com Cristiana e o filho: « O amor é muito mais simples do que muitas pessoas pensam»

Cristina Jesus e Claúdio Alegre tornaram-se conhecidos do público, enquanto casal, após a participação na Casa dos Segredos, em 2016. O casal está junto há mais de oito anos e deste amor já resultou um filho, o pequeno Guilherme.

Este sábado, 22 de julho, Cristiana Jesus e Cláudio Alegre estiveram em direto no TVI Extra para falar sobre uma crise que tiveram na relação há pouco tempo.

«Estamos bem. Foi uma crise em 2021 – coincidiu na altura da quarentena, com o nascimento do nosso filho, Guilherme, um filho desejado, mas não planeado», começou por explicar Cláudio.

Por sua parte, Cristina salientou o facto do casamento já ter passado por «altos e baixos» e recordou que «nenhuma relação é um mar de rosas»

«A relação ficou balançada com o nascimento do Guilherme. Não dormimos, a privação do sono é terrível… Há muito cansaço», rematou a ex-concorrente da Casa dos Segredos.

