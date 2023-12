Apresentação do "Dança com as Estrelas": Descubra os novos concorrentes!

O penteado icónico e o detalhe irreverente do look de Ana Guiomar, na festa da Vogue Portugal

Ontem, dia 5 de Dezembro, foi a grande apresentação da nova edição do “Dança com as Estrelas”. Os concorrentes que foram anunciados em primeiro lugar foram Bernardo Sousa, Ana Guiomar, Ana Malhoa, Liliana Santos, Tiago Carreira e Raquel Tillo. Será que este grupo vai surpreender?

Após a grande apresentação que se realizou no Colombo e em Marvila com duas Flashmobs incríveis lideradas por Cifrão, que será um dos jurados desta edição, Cristina Ferreira deixou uma mensagem enigmática no seu instagram. Quem serão os próximos concorrentes?

Recorde o momento em que Cristina Ferreira revelou na Gala das Estrelas da TVI o grande regresso do “Dança com as Estrelas”, o programa onde ela se estreou a solo como apresentadora!