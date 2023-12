Contamos tudo: fique a conhecer em primeira mão as grandes novidades da TVI em 2024

A primeira grande estreia foi anunciada na semana passada, com a segunda temporada dos Morangos com Açúcar, que vai estrear no dia 1 de Janeiro de 2024. E no mesmo dia, a temporada completa sai na Prime Video.

Pode espreitar o novo trailer da série juvenil! Esta nova temporada promete muitas surpresas e segredos que vão ser desvendados.

E não se esqueça, porque a terceira temporada vai chegar antes do Verão!

Antes da edição de Março de 2024 do Big Brother, Cláudio Ramos vai estar a conduzir o Big Brother - Desafio Final, com data de estreia no dia 7 de Janeiro de 2024.

As portas da casa mais vigiada do país abrem em breve para o Desafio Final e estamos ansiosos com o que virá.

Para complementar ainda mais Janeiro, o "Dança com as Estrelas" está também de regresso com Cristina Ferreira e Bruno Cabrerizo.

Cristina Ferreira regressa à apresentação de um formato que lhe é muito querido e onde se estreou a solo como apresentadora. Já Bruno Cabrerizo vai fazer a sua estreia como apresentador. O "Dança" regressa à TVI no dia 6 de Janeiro de 2024.

Não pode perder a sua oportunidade de assistir ao "Dança com as Estrelas", saiba como se pode inscrever aqui.