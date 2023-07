EXCLUSIVO APP: Daniel confessa sobre Desirée: «Não senti o clique, aquela química»

Surpreendente: Os detalhes que fizeram toda a diferença no Casamento do Ano em Portugal! Veja aqui!

Daniel e Desirée encontram-se pela primeira vez e ao que parece, estava tudo a correr bem, a conversa estava fluida e cheia de sorrisos entre os dois.

«É uma mulher interessante, estou a gostar de conhecer a Desirée», confessa Daniel sobre a pretendente.

A opinião desta não difere: «O Daniel parece seriam pessoa muito interessante».

Afinal, o que pode ter corrido mal?

No final do encontro, Daniel diz «Olha estou a gostar muito de te conhecer, tenho de ir organizar o resto do casamento que o tempo está a contar» e Desirée achou o final apressado, o que já tinha acontecido também com Francielle.

Ao ir embora, Daniel assume: «Não senti o clique, aquela química, mas não a acho desinteressante»

Já Desirée confessa: «Senti uma vive muito boa entre a gente».

Será que se vão voltar a encontrar?

