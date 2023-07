Inédito! Ex-namorado de Francielle leva-a ao altar. Conheça a reação de Daniel

Casamento Marcado - Paulo sobre Andreia e Daniel: «Vocês eram o casal perfeito para ficar um com o outro»

Casamento Marcado – Noiva de Daniel entra na cerimónia de braço dado com o ex-namorado?

O casamento de Daniel e Francielle ficou marcado por um momento inédito que surpreendeu todos os presentes: Francielle foi levada ao altar pelo... ex-namorado.

Enquanto os dois se aproximavam do altar, os convidados comentavam: «Eu acho isto inédito, o Rúben trazer a Francielle, isto é inédito».

«Ela vem com o melhor amigo que é um ex-namorado», comentou depois Daniel. «O Daniel já sabia que o meu ex ia estar presente, não sabia é que me ia levar ao altar», disse Francielle.

A noiva acrescentou: «O Rúben é uma pessoa muito importante na minha vida e sem dúvida que tinha que estar neste momento».