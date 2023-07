O grande dia chegou! Será que o cenário idílico é suficiente para Daniel e Francielle dizerem o «sim»?

Casamento Marcado - Maria Cerqueira Gomes para Daniel: «Já houve o pedido? Do que é que estás à espera?»

Casamento Marcado – Noiva de Daniel entra na cerimónia de braço dado com o ex-namorado?

Depois de um pedido de casamento aceite, com direito a flores e joelho no chão, Daniel e Francielle prepararam-se para o grande dia, vestindo-se a rigor, como manda a tradição.

Para um casamento na praia, os noivos escolheram looks simples, mas repletos de elegância e bom gosto. Daniel optou por um fato azul claro e Francielle por um vestido branco com aplicações.

Mas será que a paisagem de sonho e os visuais estonteantes são suficientes para que Daniel e Francielle digam o tão desejado «sim»?

Momentos antes do casamento as dúvidas ainda pairavam no ar, sobretudo depois de Andreia interromper a cerimónia.

Mas tudo não passou de uma brincadeira da protagonista e o casamento seguiu. Os noivos aceitaram o compromisso de casar um com o outro e a história de Daniel e Francielle teve um final feliz.