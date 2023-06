David Carreira mostra-se 'coladinho' a Carolina Carvalho e fãs não ficam indiferentes

David Carreira fez as delícias dos seguidores do seu Instagram, no passado domingo (18 de junho), ao partilhar um vídeo onde se mostra muito 'coladinho' à namorada, Carolina Carolina: "Existe casal mais lindo?", "Amo-vos com todo o meu coração" ou "David nunca vais encontrar mulher como a Carol sempre a teu lado no mau e melhor".

Veja o momento aqui:

Recorde-se que o casal tem um filho em comum, Lucas, que nasceu em janeiro de 2023.

David Carreira, filho mais novo do icónico Tony Carreira, começou o seu percurso nos «Morangos com Açúcar», em 2010, onde cantava e dançava, e foi depois dessa experiência que se lançou na música, onde faz um enorme sucesso.

O ator participou ainda em novelas da TVI, como «Louco Amor», «Santa Bárbara» (em exibição na TVI Ficção), «Bem me Quer» e «Rua das Flores».