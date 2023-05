David Carreira surpreende fã e improvisa concerto, em plena Baixa de Lisboa

David Carreira e Dilsinho, artista brasileiro com quem canta «Tu e Eu», surpreenderam um jovem que tocava este tema no centro de Lisboa, em plena Baixa. Miguel Magalhães faz sucesso no TikTok, com o seu talento para a música, mas este momento, em que fez parte de um concerto improvisado com os póprios autores da canção, será, certamente, um dos mais especiais de sempre. Veja aqui:Aproveite para recordar como era o cantor e ator português, no início da sua carreira, na galeria em cima.