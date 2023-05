David Carreira revela número de telemóvel nas redes sociais e deixa fãs ao rubro!

David Carreira, que acaba de lançar um novo álbum, surpreendeu tudo e todos.

No seu perfil do Instagram, o artista partilhou, na quinta-feira (11 de maio), um vídeo, com a seguinte legenda:

"Já sabem que gosto sempre de estar próximo de quem me segue 🔥🔥🔥

Ontem deixei o meu número no Twitter para os meus fãs falarem comigo, contei algumas novidades em primeira mão e ainda desvendei algumas das pistas escondidas dentro do novo álbum 💿😏 Também podes saber tudo, basta mandares-me mensagem por whatsapp 918855110 para falarmos um bocadinho 😉💥".

Os fãs reagiram, deixando comentários como: "E nós adoramos ter o privilégio de te ter tão próximo", "por mais pessoa como tu ❤️‍🔥" ou "És o maior David 😍😍❤️"

Veja o vídeo aqui:

Recorde-se que foi nos «Morangos com Açúcar» que o cantor e ator deu os primeiros passos no mundo artístico e que, após o anúncio do regresso da série, manifestou de imediato interesse em voltar a juntar-se ao elenco:

Recorde, na galeria no topo da página, como ele era quando se estreou.